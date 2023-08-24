Электробусы планируют запустить в Нижнем Новгороде в первом квартале 2024 года

Электробусы планируют пустить в работу в первом квартале 2024 года. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Электробусы планируют пустить в работу в Нижнем Новгороде в первом квартале 2024 года. Об этом в ходе пресс-конференции 23 августа сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин.

Напомним, поступят первые электробусы в сентябре. После будет проведена их тестовая обкатка и постановка на учет.

Сейчас уже идет подготовка депо №1. К началу ноября рабочие должны завершить монтаж зарядных станций.

– В первую очередь электробусы нужно запустить в Верхней части города, чтобы не зависеть от контактной сети, – отмечает Денис Рябинин.

В маршруты первых электробусов войдут микрорайон Цветы и ЖК «Новая Кузнечиха».

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