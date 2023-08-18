Нижегородский электробус. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Первые пять электробусов поступят в Нижний Новгород в сентябре. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Нижегородские электробусы были подготовлены по индивидуальному заказу от ГАЗа. Они выполнены в той же цветовой гамме, что и автобусы.

Электробусы выполнены в той же цветовой гамме, что и автобусы. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Пока электробусы находятся на заводе. Когда они поступят в Нижний Новгород, то сначала пройдут тестовую обкатку. И только после этого, выйдут на маршруты.

Ранее мы сообщали, что каждый электробус, который планируют приобрести для Нижнего Новгорода, будет стоить один миллион рублей. Электробусы частично заменят троллейбусы, это позволит увеличить протяженность электротранспорта на 80 километров. Маршруты будут охватывать такие микрорайоны как «Торпедо», «Цветы» и «Новая Кузнечиха».

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