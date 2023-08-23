230 нижегородских пар поженились в красивую дату 23 августа 2023 года

В одну из самых красивых дат сезона - 23.08.23, заключили брак 230 пар нижегородцев. Источник: Главное управление ЗАГС Нижегородской области.

Многие молодожены предпочитают заключать брак в особый день, выбирая красивые или зеркальные даты для своего торжества. Одной из таких дат стало и 23 августа 2023 года. В этот день связать себя узами брака решили 230 нижегородских пар. Об этом сообщает Главное управление ЗАГС Нижегородской области.

Несмотря на то, что сегодня в ЗАГСах по всему региону произошел настоящий свадебный бум, лидирующую позицию по количеству зарегистрированных пар удержала дата 23.06.23. В этот день брак заключили 271 пара молодоженов.

Напомним, ранее мы писали, что первая пара молодоженов заключила брак на колесе обозрения в Нижнем Новгороде. Анастасия и Матвей связали себя узами брака на территории колеса обозрения на площади Сенной 17 мая. Рядом с аттракционом была размещена зона для проведения выездной церемонии, а после официальной части молодожены поднялись на высоту птичьего полета в вип-кабинке, где для них был устроен фуршет. На церемонии бракосочетания присутствовали только самые близкие, для которых этот день стал самым незабываемым в их жизни.