«Поднялись прямо над облаками!»: Влюбленные нижегородцы первыми поженились на колесе обозрения

Свадьба у пары состоится в июле. Фото: Предоставлено Анастасией Моисеевой.

Первая пара молодоженов заключила брак на колесе обозрения в Нижнем Новгороде. Анастасия и Матвей связали себя узами брака на территории колеса обозрения на площади Сенной 17 мая. Рядом с аттракционом была размещена зона для проведения выездной церемонии, а после официальной части молодожены поднялись на высоту птичьего полета в вип-кабинке, где для них был устроен фуршет. На церемонии бракосочетания присутствовали только самые близкие, для которых этот день стал самым незабываемым в их жизни.

Влюбенные. Фото: Предоставлено Анастасией Моисеевой.

– Изначально мы хотели расписаться в сквере Нижегородского дома бракосочетания, но затем нам предложили новую площадку и мы не смогли отказаться, – рассказала «Комсомолке» невеста. – Получилось всё даже лучше, чем мы представляли. Очень понравилось. Поднялись прямо над облаками в такой значимый день! Нас переполняли эмоции, особенно когда перед нами открылись потрясающие виды. Близкие и друзья сказали, что раз выбрали именно нашу пару впервые зарегистрировать у колеса, то значит наш брак точно судьба.

Молодожены знают друг друга еще со школы – с момента знакомства на перемене. Анастасия тогда училась в восьмом классе, а её будущий супруг Матвей был на год младше. Разница в возрасте не большая, поэтому ничего не мешало им дружить и общаться в одной компании. Только два года спустя между молодыми людьми проскочила искра, вспыхнули чувства, тогда они и стали встречаться.

Вместе со школы. Фото: Предоставлено Анастасией Моисеевой.

– Мы с ним учились в разных университетах, вместе не жили, просто встречались и гуляли. Более осознанный шаг в наших отношениях наступил год назад, мы решили съехаться, – вспоминает Анастасия. – Преодолели все трудности и не разбежались за 10 лет.

Предложение руки и сердца возлюбленной Матвей решил сделать на Новый 2023 год, правда, не под бой курантов, а немного погодя. А нужную атмосферу помогали создать друзья, которые запустили салют и включили романтичную песню во время появления Матвея с цветами и кольцом.

– Я не подозревала, что мне сделают предложение, он ни разу себя не выдал. Конечно, находясь в таких долгих отношениях, я ждала следующего этапа, потому что уже пора. Подумала, что, наверное, под бой курантов сделает предложение, но этого не произошло. Я тогда подумала: «Ну ладно, значит в следующий раз», но уже через полчаса он стоял передо мной на одном колене, – поделилась нижегородка.

Предложение Матвей сделал в новогоднюю ночь. Фото: Предоставлено Анастасией Моисеевой.

Настоящую и пышную свадьбу молодожены будут играть в начале июля, так как в мае на торжественном мероприятии не мог присутствовать отец невесты и близкие друзья пары, которые совсем недавно стали родителями.

– Однако зарегистрировать брак для нас было принципиально 17 мая, потому что 15 мая мой день рождения, 16 мая у Матвея, – рассказала Анастасия. – И 17 мая стало днём рождения нашей семьи.

Пара и их кот. Фото: Предоставлено Анастасией Моисеевой.

Детей у молодоженов пока нет, зато есть любимый питомец – рыжий кот Антонио. Объявление о нём первым увидела Анастасия и стала уговаривать Матвея взять пушистика домой, но тот был против. «Мы можем сделать его счастливым», – настаивала девушка, тогда мужское сердце всё же дрогнуло.

– С первого дня у Матвея и кота сложилась любовь, они прямо настоящие друзья. Кот его любит, а меня не очень воспринимает, как бы я есть и на том спасибо, – посмеялась Анастасия.

Нам остается только пожелать паре безграничного счастья, любви, взаимопонимания и уважения друг к другу в семейной жизни.