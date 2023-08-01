Занятия по военной подготовке будут проводить на уроках ОБЖ в нижегородских школах Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Начальную военную подготовку будут преподавать на уроках ОБЖ для нижегородских школьников. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве образования.

Как отмечается, с сентября 2023 года во всех школах стартуют занятия по НВП. Данные занятия будут включены в ОБЖ, а не выделены в отдельный предмет. Школьникам расскажут об основах медицинских знаний и оказание первой помощи. Также будет модуль по основам обороны государства, военно-профессиональной деятельности и некоторые другие направления.

Кроме того, на уроках будут рассказывать о защите населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций, элементы начальной военной подготовки, а также основы комплексной безопасности.

В министерстве добавили, что занятия по начальной военной подготовке могут проводить во внеурочное время. Однако решение о введение таких занятий, каждое образовательное учреждение будет принимать самостоятельно.

Напомним, в прошлом году стало известно, что нижегородских учеников 10-11 классов хотят научить военной подготовке на уроках ОБЖ.