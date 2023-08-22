Праздничная подсветка украсит нижегородскую телебашню в День российского флага

Нижегородская телебашня. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Праздничная подсветка украсит нижегородскую телебашню в День Государственного флага России 22 августа. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

На высотной доминанте города появится 196-метровый световой триколор. Благодаря динамичной композиции будет создаваться впечатление, будто флаг развивается на ветру. Кроме того, на медиаэкране будет появляться надпись: «22 августа – День Государственного флага Российской Федерации».

Иллюминация будет работать с 21.00 до 22.00 и с 22.30 до полуночи.

Напомним, губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем российского флага.

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