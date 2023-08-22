Глеб Никитин: Флаг России является частью нас самих, нашего менталитета. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем российского флага. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

– Флаг России является частью нас самих, нашего менталитета. С ним связана гордость за родную страну, за ее достижения. Флаг объединяет нас, дарит чувство общности, сближает поколения и помогает лучше узнать своё прошлое, – сказал губернатор Нижегородской области.

Глеб Никитин добавил, что судьба страны отразилась в истории флага. Триколор появился во времена реформ Петра Великого. Флаг вдохновлял наших предков в самый трудный период. В XX веке история флага разделилась надвое, и лишь в прошлом столетии он снова стал символом России. Сегодня триколор – это знак стремления народа к единству.

В День российского флага Глеб Никитин пожелал нижегородцам всегда хранить веру в родную страну.

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