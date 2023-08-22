Скульптуры жителей Нижнего Новгорода XIX и XX веков установят на Кожевенной

На данный момент изготовлены глиняные макеты будущих скульптур.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Шесть скульптур прообразов жителей Нижнего Новгорода XIX и XX веков установят на улице Кожевенной. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на министерство туризма и промыслов региона.
Бронзовые точильщик, дворник, купец, торговка рыбой, беспризорники и странник Лука появятся у домов №8, №10, №16 и №18. На данный момент изготовлены глиняные макеты будущих скульптур.
– Кожевенная – улица с богатой историей. Во времена Максима Горького ее иронично называли «Миллионкой» – так много здесь было жителей и постояльцев ночлежных домов, – отмечает министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев. – Установка малых архитектурных форм призвана сделать это место еще более атмосферным, привлечь сюда нижегородцев и гостей города.
Ранее мы сообщали о том, что Заволжью планируют вернуть облик «Города советской мечты».
Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!