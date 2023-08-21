Архитектурную концепцию «Город советской мечты» хотят реализовать в Заволжье. Фото: телеграм-канал Глеба Никитин.

Заволжью планируют вернуть облик «Города советской мечты». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Недавно глава региона посетил Заволжье. Глеб Никитин обратил внимание на свежеотремонтированные фасады домов в центре города. Работы были проведены в рамках капремонта, но важно решать этот вопрос комплексно, чтобы ремонт проводили не в отельных домах.

- Договорились с Александром Мудровым (глава администрации Городецкого района) - подготовит архитектурную концепцию, чтобы вернуть облик «города советской мечты», - добавил губернатор.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил больницу Заволжья (отделение Городецкой ЦРБ) после жалоб местных жителей.