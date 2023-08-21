Глеб Никитин проверил больницу Заволжья по просьбе жителей

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил больницу Заволжья (отделение Городецкой ЦРБ) после жалоб местных жителей. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Перед поездкой в Заволжье губернатор читал обращения жителей в социальных сетях. Один из комментариев звучал дословно: «Больницу вообще забыли». Поэтому Глеб Никитин принял решение посетить в больницу в Заволжье, чтобы разобраться с состоянием медучреждения.

Во время визита губернатор сам посетил различные отделения, пообщался с пациентами и спросил их мнения. Оказалось, что в реальности больница гораздо лучше, чем в ожиданиях. В медучреждении чисто, а в некоторых местах проводят ремонт, что доказывает о том, что больницу не забыли. Пациенты довольны и благодарны врачам.

- Есть один вопрос - дефицит кадров, но он касается не только Заволжской больницы, а системы здравоохранения в целом. Для этого реализуются разные программы и для молодых кадров, и для тех, у кого богатый опыт, - добавил Глеб Никитин.