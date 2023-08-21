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НовостиОбщество21 августа 2023 9:10

Глеб Никитин проверил больницу Заволжья по просьбе жителей

Местные жители жалуются на то, что про медучреждение вообще забыли
Елизавета КОПЫЛОВА
Глеб Никитин проверил больницу Заволжья по просьбе жителей

Глеб Никитин проверил больницу Заволжья по просьбе жителей

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил больницу Заволжья (отделение Городецкой ЦРБ) после жалоб местных жителей. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Перед поездкой в Заволжье губернатор читал обращения жителей в социальных сетях. Один из комментариев звучал дословно: «Больницу вообще забыли». Поэтому Глеб Никитин принял решение посетить в больницу в Заволжье, чтобы разобраться с состоянием медучреждения.

Во время визита губернатор сам посетил различные отделения, пообщался с пациентами и спросил их мнения. Оказалось, что в реальности больница гораздо лучше, чем в ожиданиях. В медучреждении чисто, а в некоторых местах проводят ремонт, что доказывает о том, что больницу не забыли. Пациенты довольны и благодарны врачам.

- Есть один вопрос - дефицит кадров, но он касается не только Заволжской больницы, а системы здравоохранения в целом. Для этого реализуются разные программы и для молодых кадров, и для тех, у кого богатый опыт, - добавил Глеб Никитин.