Организаторы опровергли информацию о ЧП с воздушным шаром на Гребном канале. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Руководитель аэроклуба Георгий Зименко опроверг информацию о том, что во время полета на Гребном канале шар с людьми врезался в дерево.

Напомним, сегодня утром в социальных сетях появилась информация о том, что во время вечернего полета 19 августа, аэростат с людьми врезался в дерево и вынужден был совершить экстренную посадку.

В аэроклубе отметили, что данная информация не соответствует действительности.

-Аэростат штатно приземлился, все довольны и счастливы, - добавил Георгий Зименко.

Напомним, фестиваль аэростатов и воздухоплавания «Приволжская фиеста» (0+) вновь прошел в Нижнем Новгороде. Мероприятие были намечены на 16-20 августа, однако сегодня аростаты не будут запускать в небо из-за погоды. Об этом сообщили организаторы, отвечая на комментарии нижегородцев в социальных сетях.