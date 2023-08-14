Фестиваль аэростатов пройдёт с 16 по 20 августа. Фото: АНО " Центр 800".

Фестиваль аэростатов и воздухоплавания «Приволжская фиеста» (0+) вновь состоится в Нижнем Новгороде. Мероприятие намечено на 16-20 августа – полеты над городом и областью начнутся ещё в середине рабочей недели и продолжатся на выходных, когда будет отмечаться День города. Ежедневно в небо будут подниматься 17 аэростатов. Любоваться полётами нижегородцы и гости города смогут утром и вечером, правда, с одним условием – если погода позволит.

Свободные полёты. Фото: АНО " Центр 800".

Когда и где появятся воздушные шары, предсказать заранее невозможно. Место старта почти всегда сообщается в день полёта, поэтому многие люди специально следят за расписанием и встают пораньше, чтобы увидеть эту красоту своими глазами. Ну и как же без того, чтобы сделать кучу фотографий того, как в утренней дымке медленно проплывают гигантские воздушные шары.

Кроме свободных полетов также планируется проводить и так называемые привязные подъемы. Они будут проходить на территории Нижегородской Ярмарки, однако стоит помнить, что во время сильного ветра воздушные шары ввысь не поднимаются. И всё же вот памятка для лётной погоды: начало в 18:00, стоимость – 700 рублей для взрослого, высота подъема от 30 до 50 метров, продолжительность подъема от 4 до 6 минут.

Ночное свечение. Фото: АНО " Центр 800".

Завершение фестиваля пройдет в 20:00 20 августа около футбольного стадиона на Стрелке – там нижегородцев ожидает вечернее свечение аэростатов.

Известно, что в небо поднимутся команды из Крыма, Татарстана, Башкирии, Марий-Эл, Краснодарского края, Московской, Нижегородской, Самарской, Псковской, Ярославской, Костромской и Новгородской областей, а также команда из Республики Беларусь.