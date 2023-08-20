Прокуратура Нижнего Новгорода проверит инцидент с нападением пчел на отдыхающих Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нижегородская прокуратура начала проверку инцидента с нападением пчел на отдыхающих. Об этом сообщила пресс-служба ведомств.

Напомним, ранее NewsNN сообщило, что детей из детского санатория «Большая Ельня» в Кстовском районе, атаковал рой пчел. Инцидент произошел вечером 19 августа. От укусов насекомых пострадали 13 человек. Среди них дети от пяти до 14 лет, им оказали медицинскую помощь. Их жизни ничего не угрожает.

- Надзорным ведомством поставлено на контроль установление обстоятельств произошедшего, - сообщила пресс-служба нижегородской прокуратура.

Напомним, недавно детскую площадку в жилом комплексе «Анкудиновский парк» под Нижним Новгородом атаковало нашествие пчел. Насекомые прилетели с одной из расположенных поблизости пасек, оккупировали столб новенькой веранды и не хотели оттуда улетать.