Побег из улья: рой пчел оккупировал детскую площадку в Нижнем Новгороде

Пчелы обосновались на навесе рядом с жилыми домами. Фото: Марина Дубровская.

Нижегородцы поражены нашествием пчел на детскую площадку в жилом комплексе «Анкудиновский парк» под Нижним Новгородом. Насекомые прилетели с одной из расположенных поблизости пасек, оккупировали столб новенькой веранды и не хотели оттуда улетать. Жителям многоэтажек такое не понравилось - мамы с маленькими детьми опасались подходить близко, а их соседи по дому утверждали, что пчелы добрались до местного транспорта и жалят людей в автобусе по пути на работу. Сейчас насекомые уже не представляют опасности.

- Они прилетели в субботу, после 15:00, - рассказала «КП-Нижний Новгород» местная жительница Марина, - мы около 16 часов подъехали к дому они как раз устраивались на навесе. Рой по всей детской площадке летал, но людей не трогали, даже тех, кто подходил и фотографировал. Королева уже была спрятана на тот момент.

По словам Марины, насекомые не были агрессивны. К ночи они успокоились и спрятали свою пчелу-матку от опасности. Примерно в 10 вечера пчелы благополучно устроились спать в своем временном жилище под навесом.

- На моей памяти это уже второй сбежавший рой, - продолжила собеседница «Комсомолки», - я так поняла, что царица каким то образом вылетает из улья с пасеки, рой улетает за ней. Они находят ближайшее место, делают остановку и пчелы-разведчики уже улетают в поисках постоянного места, где-нибудь в лесу. У пчеловода есть примерно сутки, чтобы найти рой, потом уже это сделать будет проблематично.

К счастью, пчеловод нашел беглецов достаточно быстро. В воскресенье днем у навеса копошился мужчина средних лет. Кто он и откуда — никто не знает. Жилой комплекс со всех сторон окружен частным сектором и деревнями - вероятно, пчелы прилетели оттуда.

- Хозяин этого роя приехал без защиты, только с окуривателем. Целый день пчёлок собирал, пока все до последней в улей не залетели. Ни одной не осталось, - добавила Марина.

Это подтверждают и сообщения в сообществе жильцов комплекса «Анкудиновский парк». По их заверениям, днем воскресенья рядом с роем уже стоял специальный короб для пчел. К счастью, на этот раз история завершилась благополучно. Ранее «Комсомолка» писала о массовой гибели пчел в Городецком районе. Тогда нанесенный пчеловодам ущерб составил около миллиона рублей.