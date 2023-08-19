Глэмпинг-парк за 424 млн рублей появится в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Туристско-рекреационный отель в формате глэмпинг-парка построят в Нижнем Новгороде за 424,7 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

18 августа совет по земельным и имущественным отношениям согласовал выделение земельного участка площадью 32 989 «квадратов» под глэмпинг-парк.

Заявителем этого инвестиционного проекта выступает ООО «Парк Марин-Юг». Построить отель планируют за три года. Размещаться он будет в затоне имени 25 лет Октября в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Напомним, совет по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области согласовал 17 заявок на выделение участков под инвестиционные проекты.

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