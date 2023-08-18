Участки под инвестпроекты на 1,9 млрд рублей выделили в Нижегородской области. Фото: Даниил ОПАРИН

Совет по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области согласовал 17 заявок на выделение участков под инвестиционные проекты. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отмечает министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов, общий объем инвестиций в проекты составил 1,9 миллиардов рублей.

В частности одобрено выделение участков в Нижнем Новгороде и области под строительство комплекса по производству средств дорожной безопасности, цех по подготовке железобетонных изделий, цех по сборке и сварке автоконтейнеров. Также участки одобрены для строительства центра по спортивной стрельбе и глемпинг-парка.

В Дзержинске согласовано строительство завода металлоизделий, комплекса по производству оборудования для газификации и газоснобжения, а также производства по переработке сельхоз продукции.

Кроме того, «ПМК-НН» хочет построить комплекс по изготовлению компонентов для тяжелой промышленности. А компания «Завод Полимер» намерена построить завод по производству полиэтиленовых фитингов и труб.

Напомним, три новых инвестора получили поддержку на заседании экспертного совета нижегородской особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин», общий объем инвестиций которых более 4,5 млрд рублей.

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