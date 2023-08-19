Салют состоится в восьми районах Нижнего Новгорода 19 августа. Фото: АНО "Центр 800"

Сегодня Нижний Новгород отмечает День города – столице Приволжья исполняется 802 года. Праздничные мероприятия на разных площадках будут проходить до самого вечера и завершатся зрелищным фейерверком. Рассказываем, где и во сколько посмотреть салют в Нижнем Новгороде в День города 19 августа.

Концерты на большинстве площадок начнутся в 15.00 и завершатся в 22.00 салютом. Он отгремит во всех районах Нижнего Новгорода, кроме Приокского. Ровно в десять вечера салют можно будет наблюдать на парковке около гипермаркета «Окей» на Автозаводе, около ФОКа «Юность» в Московском районе, у кинотеатра «Россия» в Ленинском, возле ТЦ «Жар-птица» на Советской площади, на площади Буревестника в Сормове и, конечно же, на площади Минина.

Без салюта останется лишь Приокский район: в парке «Швейцария», где проходят праздничные мероприятия, запрещено использовать пиротехнику.

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