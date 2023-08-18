Стартовый котлован станции метро «Сенная» в Нижнем Новгороде готов на треть. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Стартовый котлован будущей станции метро «Сенная» в Нижнем Новгороде готов более чем на треть. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

От стартового котлована в сторону площади Свободы пойдет тоннелепроходческий щит, конструкции которого будут собирать на специальной площадке.

– Доставку щита ждем уже скоро! Сейчас – финальная подготовка к этому этапу: метростроевцы заканчивают монтажно-щитовую камеру. Выполнены масштабные монолитные работы – залит бетон в основание будущей станции, – отмечает Глеб Никитин.

Кроме того, строители метро продолжают установку распорной системы для укрепления котлована.

Напомним, строители вырыли котлован глубиной 16 метров для новой станции метро Сенная.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен