Котлован глубиной 16 метров вырыли в Нижнем Новгороде для станции метро Сенная. Фото: телеграм-канал «Метро НН»

В Нижнем Новгороде строители вырыли котлован глубиной 16 метров для новой станции метро Сенная. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метро НН».

Строители метро достигли запланированной глубины и извлекли из котлована 20 тысяч кубометров грунта. Также они начали заливать бетонное основание будущих станций. После там будет размещен тоннелепроходческий щит. На данном этапе строители уложили почти 900 кубометров бетона и задействовали 75 тонн арматуры.

Кроме того, рабочие продолжают укреплять стены котлована. Они монтируют последний ярус распорной системы.

Напомним, недавно были опубликованы новые высотные фотографии с места строительства метро на площади Свободы.

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