Котлован глубиной 16 метров вырыли в Нижнем Новгороде для станции метро Сенная. Фото: телеграм-канал «Метро НН»
В Нижнем Новгороде строители вырыли котлован глубиной 16 метров для новой станции метро Сенная. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метро НН».
Строители метро достигли запланированной глубины и извлекли из котлована 20 тысяч кубометров грунта. Также они начали заливать бетонное основание будущих станций. После там будет размещен тоннелепроходческий щит. На данном этапе строители уложили почти 900 кубометров бетона и задействовали 75 тонн арматуры.
Кроме того, рабочие продолжают укреплять стены котлована. Они монтируют последний ярус распорной системы.
Напомним, недавно были опубликованы новые высотные фотографии с места строительства метро на площади Свободы.
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