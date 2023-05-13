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НовостиОбщество13 мая 2023 13:38

Каждый электробус для Нижнего Новгорода будет стоить один миллион рублей

Всего планируют закупить 113 транспортных средств
Елизавета КОПЫЛОВА
Каждый электробус для Нижнего Новгорода будет стоить один миллион рублей

Каждый электробус для Нижнего Новгорода будет стоить один миллион рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый электробус, который планируют приобрести для Нижнего Новгорода, будет стоить один миллион рублей. Об этом сообщается в группе Новой маршрутной сети Нижегородской агломерации во «ВКонтакте».

В рамках проекта по обновлению электротранспорта предусмотрена закупка 113 новых электробусов - 62 электробуса с ночной зарядкой и 51 электробус с возможностью быстрой зарядки. Электробусы частично заменят троллейбусы, это позволит увеличить протяженность электротранспорта на 80 километров. Маршруты будут охватывать такие микрорайоны как «Торпедо», «Цветы» и «Новая Кузнечиха».

Глава проектов ООО «Экологические проекты» Евгений Грабовский заявил, что на приведение троллейбусной инфраструктуры в нормативное состояние нужно семь миллиардов рублей. Однако от этого вида транспорта полностью не отказываются. Они будут ходить в Сормовском, Московском и Канавинском районах.