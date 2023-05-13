Каждый электробус для Нижнего Новгорода будет стоить один миллион рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый электробус, который планируют приобрести для Нижнего Новгорода, будет стоить один миллион рублей. Об этом сообщается в группе Новой маршрутной сети Нижегородской агломерации во «ВКонтакте».

В рамках проекта по обновлению электротранспорта предусмотрена закупка 113 новых электробусов - 62 электробуса с ночной зарядкой и 51 электробус с возможностью быстрой зарядки. Электробусы частично заменят троллейбусы, это позволит увеличить протяженность электротранспорта на 80 километров. Маршруты будут охватывать такие микрорайоны как «Торпедо», «Цветы» и «Новая Кузнечиха».

Глава проектов ООО «Экологические проекты» Евгений Грабовский заявил, что на приведение троллейбусной инфраструктуры в нормативное состояние нужно семь миллиардов рублей. Однако от этого вида транспорта полностью не отказываются. Они будут ходить в Сормовском, Московском и Канавинском районах.