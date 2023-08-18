Сцена «Столица закатов» будет работать на Дне города в Нижнем Новгороде

Мобильная сцена. Фото: АНО «Центр 800»

Мобильная сцена «Столица закатов» будет работать в Нижнем Новгороде на Дне города. 19 августа ее установят на площади Минина и Пожарского, а 20 августа – на Нижневолжской набережной, напротив «Академии Маяк». Об этом сообщает АНО «Центр 800».

19 августа с 13.00 до 19.00 на сцене выступят DJ ladidadida, RISHA, певица БУУУ и группа Delorean.

20 августа в рамках проекта «Соло на закате» на сцену выйдут DJ Post Dream и джазовый коллектив Rush band.

Сцена оснащена LED-экранами, акустической системой и световыми приборами. Кроме того, она работает автономно от электрических сетей.

Напомним, 19 августа Нижний Новгород с размахом отметит свое 802-летие. Во всех районах города в этот день пройдут десятки различного рода мероприятий включая театральные представления, разнообразные шоу, выступления музыкальных коллективов и многое другое. Все завершится праздничным салютом, который в этот раз пройдет на семи площадках.

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