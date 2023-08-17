19 августа Нижний Новгород отметит свое 802-летие. Фото: АНО "Центр 800".

19 августа Нижний Новгород с размахом отметит свое 802-летие. Во всех районах города в этот пройдут десятки различного рода мероприятий включая театральные представления, разнообразные шоу, выступления музыкальных коллективов и многое другое. Все завершится праздничным салютом, который в этот раз пройдет на семи площадках. Публикуем полную программу мероприятий на День города в Нижнем Новгороде 2023.

Нижегородский район

Площадь Минина и Пожарского

12:00-12:15 — открытие площадки

12:15-13:15 — фестиваль оркестров

13:20-13:40 - хореографический коллектив «Арлекино»

13:45-14:40 - кавер-группа «Golden light»

14:50-15:20 — диджей-сет на виниле.

15:25-16:05 — духовая кавер-группа «Bras burgers»

16:15-16:55 — программный блок от «Торпедо»

17:00-17:40 — музыкальный блок от диджея

17:45 -18:10 — барабанное шоу BW 18:20-19:00 — кавер-группа «Еще не вечер»

19:00-19:15 — танцевальный блок

19:20-20:25 - диджей-проект «Метро Горьковская»

20:30- 20:40 — главное шоу «Город, который живет»

21:10-22:00 — выступление хедлайнера Егора Крида

22:00 — салют

В перерывах между выступлениями на главной сцене будут проводиться интерактивные блоки.

Парк имени Свердлова

12:00 -16:00 - «Ярмарка Национальных культур»

Советский район

Здесь главной площадкой для проведения праздничных мероприятий станет парковка перед ТРЦ «Жар-птица. Праздничная программа откроется в 15:00. Ожидаются выступления творческих коллективов и музыкальных исполнителей, кавер-группы «Джонни Депп» и хедлайнера Дмитрия Маликова.

Расписание мероприятий в Советском районе. Фото: Тг-канал Юрия Шалабаева

Приокский район

Программа мероприятий стартует в парке «Швейцария». Вечером 18 августа на главной сцене выступят театральные коллективы из разных регионов страны. 19 августа здесь откроется программа уличных театров «Улица», которая охватит сразу несколько площадок в парке. В 18:00 на главной сцене начнется концертная программа, которая завершится выступлением Стаса Пьехи. Приокский район — это единственный район, где салюта в этом году не будет.

Расписание мероприятий в Приокском районе. Фото: Тг-канал Юрия Шалабаева

Канавинский район

Празднование Дня города в Канавинском районе будет проходить на территории футбольного стадиона «Нижний Новгород». Праздничная программа начнется в 15:00 и завершится выступлением группы «Кар-мэн» и певицы Лады Дэнс. Праздничный салют в 22:00.

Расписание мероприятий в Канавинском районе. Фото: Тг-канал Юрия Шалабаева

Ленинский район

Жителям Ленинского района предлагают отпраздновать День города на площадке перед кинотеатром «Россия». В 15:00 там начнутся выступления диджеев, кавер-групп и музыкальных коллективов. Хедлайнером на этой площадке заявлена группа «Пицца». В 22:00 начнется салют.

Расписание мероприятий в Ленинском районе. Фото: Тг-канал Юрия Шалабаева

Автозаводский район

в 12:00 начнутся праздничные мероприятия для детей и взрослых в Автозаводском парке, а в 15:00 откроется главная площадка на парковке у гипермаркета «Окей». В 21:00 начнется выступление группы «Градусы», а в 22:00 ожидается салют.

Расписание мероприятий в Автозаводском районе. Фото: Тг-канал Юрия Шалабаева

Московский район

На главной площади района и перед зданием администрации будут организованы фотовыставки о истории района. Основные мероприятия начнутся в 15:00 перед фоком «Юность» ожидаются выступления спортивных школ района и музыкальных коллективов. В 21:00 начнется выступление певицы Натали, а в 22:00 стартует праздничный салют.

Расписание мероприятий в Московском районе. Фото: Тг-канал Юрия Шалабаева

Сормовский район

В 15:00 на площади Буревестника начнутся выступления нижегородских музыкантов, а в 18:00 жителей района приглашают принять участие во флеш-мобе «Сердце Нижнего». Кульминацией празднования станет выступление The Hatters и праздничный салют.