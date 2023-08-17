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НовостиОбщество17 августа 2023 10:27

Продажу алкоголя частично запретят в Нижнем Новгороде на День города

Ограничения на продажу спиртного действуют в районе мест проведения праздничных мероприятий
Мария СОРОКИНА
Запрет на продажу алкоголя временно вводят в Нижнем Новгороде.

Запрет на продажу алкоголя временно вводят в Нижнем Новгороде.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Алкоголь временно перестанут продавать в Нижнем Новгороде на День города 19 марта. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в городском департаменте развития предпринимательства и инвестиций.

- Решением администрации города продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре запрещена в радиусе не менее 500 метров от проведения культурно-массовых мероприятий в рамках празднования 802-летия города, - говорится в сообщении.

Иными словами, в праздничный день алкоголь нельзя будет купить рядом с площадью Минина и Пожарского, парком «Швейцария», ТРЦ «Жар-Птица», стадионом «Нижний Новгород», гипермаркетом «Окей» (Автозаводский район), кинотеатром «Россия, фоком «Юность» и площадью Буревестника.

Ранее «Комсомолка» публиковала подробную программу празднования Дня города в Нижнем Новгороде 19 августа.