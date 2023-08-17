Продажу алкоголя частично запретят в Нижнем Новгороде на День города

Запрет на продажу алкоголя временно вводят в Нижнем Новгороде.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Алкоголь временно перестанут продавать в Нижнем Новгороде на День города 19 марта. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в городском департаменте развития предпринимательства и инвестиций.
- Решением администрации города продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре запрещена в радиусе не менее 500 метров от проведения культурно-массовых мероприятий в рамках празднования 802-летия города, - говорится в сообщении.
Иными словами, в праздничный день алкоголь нельзя будет купить рядом с площадью Минина и Пожарского, парком «Швейцария», ТРЦ «Жар-Птица», стадионом «Нижний Новгород», гипермаркетом «Окей» (Автозаводский район), кинотеатром «Россия, фоком «Юность» и площадью Буревестника.
Ранее «Комсомолка» публиковала подробную программу празднования Дня города в Нижнем Новгороде 19 августа.