Салют в День города запустят в семи районах Нижнего Новгорода Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Салюты запустят в семи районах Нижнего Новгорода в День города 19 августа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Праздничные фейерверки запустят в 22:00 на основных площадках, где пройдут мероприятия. Ими стали: стадион «Нижний Новгород», парковка у гипермаркета «Окей» в Автозаводском районе, площадь Буревестника, ФОК «Юность», ТРЦ «Жар-Птица», кинотеатр «Россия», площадь Минина и Пожарского. Исключением в этом списке стал парк «Швейцария», там пройдут только праздничные мероприятия, без салюта. Это связано с тем, что в парке запрещено использовать пиротехнику.

Напомним, ранее была опубликовано программа мероприятий на День города в Нижнем Новгороде 2023.