Воздушные шары в Нижнем Новгороде. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Вечернее свечение аэростатов отменили на «Приволжской фиесте» в Нижнем Новгороде. Оно должно было состояться 20 августа на площадке «Спорт Порт». Об этом сообщают организаторы фестиваля.

Кроме того, отменили и платные подъемы на воздушных шарах на территории Нижегородской ярмарки.

– В этом году свечения и привязных подъёмов на «Приволжской фиесте» не будет. Мы их не анонсировали, так как переговоры, продолжавшиеся до сегодняшнего дня по этому и другим вопросам, не привели к положительному результату, – отмечают организаторы.

Напомним, с 16 по 21 августа 17 аэростатов поднимут в небо команды из Крыма, Татарстана, Башкирии, Марий-Эл, Краснодарского края, Московской, Нижегородской, Самарской, Псковской, Ярославской, Костромской и Новгородской областей, а также команда из Республики Беларусь.

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