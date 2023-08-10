«Приволжская фиеста» пройдет в Нижнем Новгороде с 16 по 21 августа

Запуск аэростатов в Нижнем Новгороде. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Фестиваль воздухоплавания «Приволжская фиеста» состоится в Нижнем Новгороде. Полеты аэростатов над городом и областью пройдут с 16 по 21 августа. Об этом сообщает АНО «Центр 800».

17 аэростатов поднимут в небо команды из Крыма, Татарстана, Башкирии, Марий-Эл, Краснодарского края, Московской, Нижегородской, Самарской, Псковской, Ярославской, Костромской и Новгородской областей, а также команда из Республики Беларусь. Полеты будут проходить ранним утром и на закате.

С 16 по 18 августа с 18.00 до 20.00 на территории Нижегородской ярмарки будут организованы привязные подъемы на воздушных шарах.

Кроме того, 20 августа в 20.00, при условии хорошей погоды, на площадке «Спорт Порт» нижегородцы и гости города смогут увидеть вечернее свечение аэростатов.

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