Съемки исторического фильма «Борец» проходят в Нижнем Новгороде

Съемки. Фото: СОЦСЕТИ

Съемки исторического фильма «Борец» (12+) проходят в Нижнем Новгороде. В понедельник, 14 августа был первый съемочный день. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

В солнечный денёк на Нижневолжской набережной проезжали экипажи с наемным кучером и прогуливались люди разных сословий: джентльмены с тростями, изысканные леди, лоточники, цветочницы, художницы и многие другие. Это, естественно, были актёры массовки. Среди них можно было заметить и главных персонажей – мальчика-дворянина и самого борца.

– Вот это красота! Простота внешнего вида и оригинальность из прошлого! Шикарно! – написала пользовательница Светлана С.

– Ух, фантастика, – добавила другая нижегородка Катя С.

Напомним, что «Борец» – это семейный приключенческий фильм про путешествие мальчика-дворянина и Борца на Нижегородскую ярмарку. Предположительно, съемки в нашем городе продолжаться целую неделю – до 21 августа.