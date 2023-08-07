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НовостиОбщество7 августа 2023 7:57

Съемки исторического фильма «Борец пройдут в Нижнем Новгороде

Один из эпизодов фильма будет посвящен Нижегородской ярмарке
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Съемки исторического фильма «Борец пройдут в Нижнем Новгороде.

Съемки исторического фильма «Борец пройдут в Нижнем Новгороде.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Новгороде пройдут съемки исторического фильма «Борец» (12+). Это семейный приключенческий фильм про путешествие мальчика-дворянина и Борца на Нижегородскую ярмарку. Об этом сообщают представители съемочной группы в социальных сетях.

- Сейчас для съемок фильма ищут актеров массовых сцен, - говорится в сообщении. – В частности, требуется массовка на роли посетителей ярмарки разных сословий, лоточники, цветочницы, художница.

Съемки будут проходить в Нижнем Новгороде, поэтому принимаются заявки только от нижегородцев. Главное требование к будущим актерам естественная внешность, натуральный цвет волос, без тату, ботокса и пирсинга. У женщин должны быть волосы ниже плеч. Съемки стартуют 14 августа и завершатся 21 августа.