Пьяный водитель влетел в развлекательный комплекс «Победа» в Нижнем Новгороде

Водитель внедорожника влетел в развлекательный комплекс. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Водитель внедорожника влетел в развлекательный комплекс «Победа» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Происшествие случилось днем 14 августа на улице Бекетова. Водитель автомобиля Hyundai Tucson врезался в РК «Победа».

Как отметили в УГИБДД, водитель внедорожника во время аварии, был пьян. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Ранее мы сообщали о том, что нижегородские врачи спасли трехлетнего мальчика с тяжелыми травмами, которые он получил в ДТП.

Жуткая авария произошла 22 июля. Маленький пассажир получил множественные раны языка, рваные раны щеки, перелом предплечья и ушиб головного мозга.

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