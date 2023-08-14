Пьяный водитель влетел в развлекательный комплекс «Победа» в Нижнем Новгороде

Водитель внедорожника влетел в развлекательный комплекс.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Водитель внедорожника влетел в развлекательный комплекс «Победа» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.
Происшествие случилось днем 14 августа на улице Бекетова. Водитель автомобиля Hyundai Tucson врезался в РК «Победа».
Как отметили в УГИБДД, водитель внедорожника во время аварии, был пьян. К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Ранее мы сообщали о том, что нижегородские врачи спасли трехлетнего мальчика с тяжелыми травмами, которые он получил в ДТП.
Жуткая авария произошла 22 июля. Маленький пассажир получил множественные раны языка, рваные раны щеки, перелом предплечья и ушиб головного мозга.
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