Нижегородские медики спасли трехлетнего ребенка после жуткого ДТП. Фото: Нижегородская областная детская клиническая больница.

Нижегородские врачи спасли трехлетнего мальчика с тяжелыми травмами, которые он получил в ДТП. Об этом рассказали в Нижегородской областной детской клинической больнице.

Жуткая авария произошла 22 июля. Маленький пассажир получил множественные раны языка, рваные раны щеки, перелом предплечья и ушиб головного мозга. Ему экстренно оказала помощь мультидисциплинарная команда анестезиологов-реаниматологов, нейрохирургов, травматологов, ЛОР-врачей, челюстно-лицевых хирургов и среднего медперсонала НОДКБ. В медучреждении подчеркнули, что выполнить интубацию было сложно из-за кровотечения во рту, однако реаниматологи справились с этой трудно задачей.

Более недели юный пациент провел в отделении реанимации и интенсивной терапии. После стабилизации состояния, его перевели в отделение челюстно-лицевой хирургии.

Как сообщила челюстно-лицевой хирург Инна Глявина, во время ДТП у ребенка было что-то во рту, из-за этого ему угрожала потеря двух третей языка.

- По состоянию на 11 августа функция языка полностью восстановлена, раны зажили, ребенок готовится к выписке, - добавила Инна Глявина.