Высокий класс пожароопасности ожидается в Нижегородской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Четвертый класс пожароопасности ожидается по Нижнему Новгороду и области с 15 по 18 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Из-за высокой пожароопасности лесов и торфяников, возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Число очагов и площадей природных пожаров может увеличиться и огонь распространится на села и деревни, а также на объекты экономики.

– При получении информации о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов и торфяников, соблюдайте запрет на посещение лесов, – напоминают в региональном управлении МЧС.

Напомним, на этой неделе нижегородцев ожидает переменчивая погода — пригодятся и зонт и купальник. Так, если в первый рабочий день на город обрушится дождь, то ближе к выходным резко потеплеет до +30.

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