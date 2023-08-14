Погода в Нижнем Новгороде 14-18 августа: дожди и резкое потепление до +30 градусов

В Нижнем Новгороде ожидаются дожди и потепление до +30. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

На этой неделе нижегородцев ожидает переменчивая погода — пригодятся и зонт и купальник. Так, если в первый рабочий день на город обрушится дождь, то ближе к выходным резко потеплеет до +30. Рассказываем, какая погода ожидается в Нижнем Новгороде с 14 по 18 августа.

По данным онлайн-сервиса Яндекс.Погода, утром понедельника возможен небольшой дождь. В течение дня ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха в светлое время суток будет колебаться в районе +20...+25 градусов, а ночью прогнозируется от +18 до +20 градусов.

Облачная погода сохранится и 15 августа. Утром столбик термометра покажет от +18 до +22 градусов, днем до +24, вечером +20...+22, ночью в районе +18...+19.

В среду вновь облачно и без осадков. Утром до +22, днем до +24, вечером снова около +20...+22 ночью малооблачно, температура воздуха в районе +18...+19 градусов.

17 августа утром воздух прогреется до +18...+22, днем синоптики прогнозируют потепление аж до +26...+28 градусов, при этом небо заволокут облака. Вечером малооблачно, температура воздуха составит +22...+27 градусов. К ночи в небе прояснится, столбики термометров опустятся до отметки +19 градусов.

Последний день рабочей недели станет жарким. Днем пятницы ожидается жара до +30 градусов. В условиях облачной погоды и высокой влажности в городе будет скорее душно, чем жарко. Обойдется без дождя.

В выходные жара спадет, ожидается до +22 в полуденные часы и похолодание до +12 градусов ночью.