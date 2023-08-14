Навигация для пешеходов появилась на площади Свободы в Нижнем Новгороде

Информационная табличка. Фото: телеграм-канал «Метро НН»

На площади Свободы, где сейчас развернута строительная площадка метро, для пешеходов появилась удобная навигация. Об этом сообщается в телеграм-канале «Метро НН».

– Мы получали много вопросов и предложений о том, как упростить пешеходам путь вокруг стройплощадки на Свободе. Посовещались с генподрядчиком новых станций метро ГК «Моспроект-3» — и вот результат, – отмечают представители телеграм-канала «Метро НН».

Теперь вокруг стройплощадки стоят информационные таблички. С их помощью пешеходам будет проще разобраться, как обойти стройку.

Напомним, недавно строители метро достигли запланированной глубины и извлекли из котлована 20 тысяч кубометров грунта. Также они начали заливать бетонное основание будущих станций. После там будет размещен тоннелепроходческий щит. На данном этапе строители уложили почти 250 кубометров бетона и задействовали 2 тонны арматуры.

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