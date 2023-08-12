Движение транспорта по улице Костина в Нижнем Новгороде ограничат с 14 августа Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Часть улицы Костина в Нижнем Новгороде перекроют с 14 августа. Об этом сообщили в городском дептрансе.

Как отмечается, изменения затронут участок от улицы Белинского до дома №24 по улице Костина. Ограничения продлятся с 06:00 14 августа до 23:59 15 сентября. Движение будет ограничено в связи со строительно-монтажными работами.

- На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим улицам, - добавили в департаменте.

Кроме того, специалисты рекомендуют заранее ознакомиться со схемой проезда и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, ранее стало известно, что движение по Канавинскому мосту будет временно ограничено утром 23 августа.