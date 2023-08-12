Движение по Канавинскому мосту временно перекроют утром 23 августа Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Движение по Канавинскому мосту будет временно ограничено утром 23 августа. Об этом сообщается в документах городской мэрии.

Как отмечается, ограничения будут действовать с 04:00 до 06:00 23 августа. Связано это с небольшими строительно-монтажными работами, которые будет вести ООО «СФ Транспроект».

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой проезда. Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Напомним, ранее стало известно, что движение общественного транспорта изменится в центре Нижнего Новгорода с 14 по 23 августа. Это связано с проведением праздничных мероприятий в честь 802-летия города.