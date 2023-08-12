Первую балку кровли установили над Ледовым дворцом в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Первую 60-метровую балку кровли установили над Ледовым дворцом в Нижнем Новгороде. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На сегодняшний день работы по строительству Ледового дворца активно идут. Уже смонтировано свыше 8,8 тысячи тонн металлоконструкций. Это почти половина от общего объёма. Еще две тысячи тонн привезли на площадку для монтажа.

Губернатор отметим, что строительство идет по графику.