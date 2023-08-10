Движение транспорта изменится в Нижнем Новгороде из-за празднования Дня города

Движение общественного транспорта изменится в центре Нижнего Новгорода. Фото: АНО «Центр 800»

Движение общественного транспорта изменится в центре Нижнего Новгорода с 14 по 23 августа. Это связано с проведением праздничных мероприятий в честь 802-летия города. Об этом в сообществе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

Так, с 00.01 14 августа до 23.59 18 августа, а также с 8.00 20 августа до 23.59 23 августа будет закрыт проезд по улице Минина и Пожарского на участке от улицы Варварской до Георгиевского съезда.

В связи с этим автобусы маршрутов А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, 304 будут следовать по улицам Варварской и Пискунова в оба направления. Движение маршрутов А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 будет организовано Варварской и Пискунова в направлении улицы Минина и по Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского, улице Алексеевской в направлении улицы Звездинка.

Автобусы маршрутов А-39 и Т-31 смогут развернуться на площади Минина и Пожарского в районе улицы Большой Покровской. А автобусы А-71 и А-95 – вокруг Малого сквера.

Место высадки пассажиров автобусов А-1, А-39, А-68, А-71, А-95 будет перенесено на остановку Площадь Минина и Пожарского возле Дмитриевской башни Нижегородского кремля.

Кроме того, с 00.01 19 августа до 7.59 20 августа будет закрыт проезд по улицам Минина, Ульянова, Варварской, Алексеевской на участке от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского. Движение будет перекрыто также по Зеленскому съезду от Нижневолжской набережной до Добролюбова и площади Минина и Пожарского.

Поэтому изменятся маршруты нескольких автобусов. А-1 и А-68 будут следовать по улице Ошарской до остановки Черный пруд, а в обратном направлении – от кинотеатра «Рекорд» и без изменений.

Автобусы А-3, А-61, А-92, Т-71, Т-91 пройдут по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, Звездинке, Алексеевской, Октябрьской, Варварской в направлении улицы Ковалихинской. А в направлении Канавинского моста – по улицам Варварской, Пискунова, Алексеевской, Звездинке, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду.

Маршруты А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, 304 тоже изменятся. В направлении улицы Минина автобусы будут следовать по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, Звездинке, Алексеевской, Октябрьской, Варварской, Пискунова. В направлении Канавинского моста – по улицам Пискунова, Алексеевской, Звездинке, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду.

Маршрут автобусов А-39 пройдет по улице Пискунова до конечной, а в обратном направлении от кинотеатра «Рекорд» по улицам Алексеевской, Октябрьской и Варварской.

Движение автобусов А-40, А-45, А-58, А-64, Т-74, Т-97 будет организовано по Звездинке, Алексеевской, Октябрьской, Варварской и Пискунова в направлении улицы Минина, а также по улицам Пискунова, Алексеевской и Звездинке – в направлении площади Горького.

Маршруты автобусов А-71 и А-95 сократят до остановки Улица Рождественская, Т-31 – до остановки Водная академия.

Напомним, автобусный маршрут А-89 изменится в Нижнем Новгороде с 14 августа.

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