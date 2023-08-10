Проект пристроя школы №55 в Нижнем Новгороде не прошел госэкспертизу.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Проект отдельного корпуса школы №55 в Канавинском районе Нижнего Новгорода получил отрицательное заключение государственной экспертизы. Информация об этом размещена на портале ГИС ЕГРЗ.
По данным реестра, экспертиза рассматривала проектную документацию и результаты инженерных изысканий. Проект пристроя по улице Сергея Есенина,11, подготовил ОАО институт «Ивановопроект».
Заключение государственной экспертизы было вынесено 10 августа.
Напомним, детскую школу искусств хотят открыть в нижегородском кинотеатре «Канавинский», который сейчас не используется.
По словам мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, в Канавинском районе планируют построить две школы и четыре пристроя к общеобразовательным учреждениям.
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