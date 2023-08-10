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НовостиОбщество10 августа 2023 7:04

Школу искусств предложили открыть в нижегородском кинотеатре «Канавинский»

Здание кинотеатра сейчас не используется
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Школу искусств предложили открыть в нижегородском кинотеатре «Канавинский»/

Школу искусств предложили открыть в нижегородском кинотеатре «Канавинский»/

Фото: Яндекс. Карты

Детскую школу искусств хотят открыть в нижегородском кинотеатре «Канавинский». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Кинотеатр «Канавинский» сейчас не используется. С инициативой открыть в здании школу искусств выступила директор музыкальной школы №2 Елена Кипа в ходе территориальной стратсессии.

– Это одно из немногих зданий, которое сейчас не эксплуатируется. И в целом, было бы хорошо, если бы это стало культурным пространством города, – сказала Елена Кипа.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что в Канавинском районе планируют построить две школы и четыре пристроя к общеобразовательным учреждениям. Благоустройство района, которому в этом году исполняется 95 лет, также продолжится.