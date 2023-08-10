1,5 млрд рублей требуют с осужденного экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина

Экс-мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Генпрокуратура требует 1,5 миллиарда рублей едино с осужденного экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина, его бывшей жены и бывших партнеров по бизнесу. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье».

По данным прокуратуры, в 2012-2014 годах в Кузнечихе коррупционным путем были получены земельные участки. Поэтому денежные средства от строительства ЖК «Новая Кузнечиха» должны быть изъяты в пользу государственного бюджета.

По информации, опубликованной на сайте Нижегородского районного суда, иск был подан 2 июня 2023 года. По делу прошло три судебных заседания, по каждому из которых объявили перерыв. Еще одно заседание должно было состояться 10 августа. Всего по делу проходит 8 ответчиков, среди которых Олег Сорокин, застройщик «Инградстрой», застройщик «Старт-Строй» и Управляющая компания «Столица Нижний».

Напомним, громкий арест, ночные обыски, изъятие документов - задержание в декабре 2017 года экс-главы Нижнего Новгорода и заместителя председателя Законодательного собрания области Олега Сорокина, уже давно снискавшего славу негласного «хозяина города», стало для нижегородцев настоящим громом среди ясного неба.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен