Студенческие билет учащейся. Фото: Мария ЛЕНЦ

132 нижегородских выпускника получили 100 баллов за ЕГЭ в 2023 году. Также в регионе насчитывается 3 победителя и 31 призёр заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Об этом стало известно на пресс-конференции «Итоги приемной кампании в нижегородские вузы-2023» 10 августа.

– Наш экспресс анализ показал, что из 34 победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников в нижегородские вузы на сегодняшний день поступило 8 человек, остальные, видимо, куда-то уехали, – подчеркнула начальник отдела по взаимодействию с образовательными организациями высшего образования и научно-образовательной сферы министерства образования и науки Нижегородской области Ирина Зверева.

Информация о том, сколько стобалльников поступило в вузы Нижегородской области, пока неизвестна. Окончательные цифры приема появятся только 1 октября.

Напомним, что приемная кампания 2023 года потихоньку подходит к концу. Нижегородские вузы издают и публикуют последние списки поступивших на бюджетные места первого курса бакалавриата и специалитета. И хотя окончательные итоги приемной кампании подводить еще рано, уже точно можно сказать одно – «качество» абитуриентов выросло, ведь проходные баллы по многим направлениям превышают показатели прошлых лет.