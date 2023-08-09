Переводчики, айтишники и речники: Куда рвутся поступать нижегородские абитуриенты

Приемная кампания 2023 года потихоньку подходит к концу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Приемная кампания 2023 года потихоньку подходит к концу. Нижегородские вузы издают и публикуют последние списки поступивших на бюджетные места первого курса бакалавриата и специалитета, а также магистратуры. И хотя окончательные итоги приемной кампании подводить еще рано, уже точно можно сказать одно – «качество» абитуриентов выросло, ведь проходные баллы по многим направлениям превышают показатели прошлых лет.

НГПУ им. Козьмы Минина

В России 2023 год был объявлен Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Миссия нынешнего года продвигается вполне успешно, ведь о повышении престижа профессии учителя, говорит количество поступающих в педвузы. Так, в Мининский университет этим летом документы подали более 6,7 тысячи абитуриентов.

Среди самых популярных направлений, которые выбирали вчерашние школьники, стали профили подготовки лингвистического факультета, факультета гуманитарных наук и факультета управления и социально-технических сервисов.

НГПУ. Фото: Яндекс. Карты

– Мининский университет является одним из лидирующих педагогических вузов страны, к нам едут учиться из разных уголков России от Дагестана и до Камчатки, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья, – подчеркнул ректор НГПУ Виктор Сдобняков. – Мы ориентируемся на запросы работодателей, поэтому в вузе каждый год пополняется список программ, в него включаются самые актуальные профили, что позволяет нашим выпускникам быть востребованными и трудоустраиваться по профессии.

В НГПУ им. Козьмы Минина подали заявления 16 стобалльников по ЕГЭ и 7 победителей и призеров Всероссийских олимпиад по разным предметам. На целевое обучение поступили 158 абитуриентов. Ещё 14 поступивших будут учиться по отдельной квоте, так как один из них участник СВО, а другие дети участников СВО.

ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Основная волна зачисления на бюджет подошла к концу и в университете Лобачевского. На первый курс были зачислены 2 407 абитуриентов с учетом филиалов в Арзамасе, Дзержинске, Балахне и Павлове.

– Мы успешно закрыли в этом году все цифры приёма, по многим направлениям констатируем увеличение проходного балла по сравнению с прошлым годом, – рассказал исполняющий обязанности ректора ННГУ Олег Трофимов. – Это значит, что к нам пришли ребята с высоким уровнем подготовки, что они осознанно выбирают Университет Лобачевского и что мы удерживаем высокие позиции, демонстрируя качество науки и образования.

ННГУ. Фото: Яндекс.Карты

Проходные баллы выросли. Традиционно одним из самых высоких показателей отличилось направление «Журналистики», где проходной балл вырос до рекордного 301 балла. Годом ранее проходной порог для поступающих составлял 274 балла. Ещё один хороший прирост показало направление «Программная инженерия», где проходной балл вырос с 197 до 250.

В топ направлений с самым высоким проходным баллом также вошли «Реклама и связи с общественностью» – 281, «Международные отношения» – 278, «Юриспруденция» – 270, «Медицинская биохимия» – 268, «Клиническая психология» – 261.

Всего в этом году абитуриентами было подано около 60 тысяч заявлений на бюджетные места бакалавриата и специалитета ННГУ.

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова

В Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова по общему конкурсу зачислены 147 человек. В рамках приоритетного этапа зачислено 42 абитуриента, участвовавших в конкурсе квотных мест. Также известно, что в отборе на различные направления подготовки участвовали 43 стобалльника.

Самыми популярными направлениями подготовки в НГЛУ стали «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки» – в общей сложности поступило около 1600 заявлений; а также специальность «Перевод и переводоведение», куда было подано около 1000 заявлений.

Популярным оказалось и направление подготовки «Лингвистика». Так, для поступления на профиль «Английский язык для межкультурной коммуникации» было передано более 650 заявлений. На профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык)» – более 700 заявлений; на профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации (китайский и английский языки)» - около 400 заявлений.

НГЛУ. Фото: Яндекс. Карты

Интерес у абитуриентов вызвало и направление подготовки «Педагогическое образование» по профилю «Иностранный язык» – сюда было передано около 600 заявлений. Кроме того, более 500 заявлений поступило на направление подготовки «Реклама и связи с общественностью».

– По сравнению с прошлым годом 2022 годом на отдельных направлениях подготовки проходные баллы увеличились, – рассказала «Комсомолке» проректор по образовательной и профориентационной деятельности НГЛУ Римма Иванова. – Проходной балл на «Журналистику» составил 265 баллов, что на 15% больше, чем в 2022 году.

По сравнению с прошлым годом на 35% вырос проходной балл по профилю «Английский язык и Русский язык как иностранный» на направлении «Педагогическое образование». Здесь проходной минимум достиг отметки в 241 балл.

Проходной балл для обучения по программе бакалавриата «Лингвистика (Перевод и переводоведение, французский язык)» достиг 266. Это на 40% больше, чем в 2022 году.

ВГУВТ

В Волжский государственный университет водного транспорта на бюджет по программам бакалавриата и специалитета всех форм обучения было подано 8620 заявлений. Однако поступить удалось 1052 абитуриентам, из них 47 человек зачислено на места в пределах квот.

Значительно по сравнению с прошлым годом вырос проходной балл по направлениям подготовки «Строительство» и «Техносферная безопасность».

– Первого сентября двери нашего университета откроются уже не абитуриентам, а полноправным студентам Волжского государственного университета водного транспорта, которых ожидают интересные, плодотворные годы учебы, тренажерной и практической подготовки, дружбы и величайших открытий, – прокомментировал итоги приема ректор ВГУВТ Игорь Кузьмичев. – Мы уверены, новое пополнение быстро вольется в нашу большую флотскую семью!

ВГУВТ. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Наибольший спрос у абитуриентов наблюдался на береговые специальности/направления подготовки с транспортным уклоном. Так, конкурс на специальность «Экономическая безопасность» составил 21 человек на место, на специальность «Информационные системы и технологии» претендовало 16 человек на место.

Как всегда максимальное количество бюджетных мест выделили на плавательные специальности, где конкурс составил без малого шесть человек на место. Так, число студентов института «Морская академия» пополнилось почти на 230 человек.

Конкурс почти 11 человек на место наблюдался на отраслевую специальность «Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники».