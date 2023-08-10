Маршрут автобусов А-89 изменится в Нижнем Новгороде с 14 августа

Автобусный маршрут А-89 изменится в Нижнем Новгороде с 14 августа. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Автобусный маршрут А-89 изменится в Нижнем Новгороде с 14 августа. Об этом в сообществе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

С 6.00 14 августа до 23.59 15 октября будет перекрыто движение в районе домов №8 и №10 по улице Гвардейцев. Это связано с проведением восстановительных работ на участке.

На этот период автобусы маршрута А-89 будут следовать через улицу Софьи Перовской и улицу Буревестника.

Напомним, четыре улицы перекроют в Канавинском районе Нижнего Новгорода из-за музыкального фестиваля. Проезд будет закрыт на участке Волжской набережной (от улицы Бетанкура до Совнаркомовской), улице Совнаркомовской (от дома №14А по улице Стрелка до Волжской набережной) и по улице Стрелка (от дома №7 по улице Стрелка до улицы Совнаркомовской).

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