Несколько улиц перекроют в Нижнем Новгороде из-за музыкального фестиваля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Четыре улицы перекроют в Канавинском районе Нижнего Новгорода из-за музыкального фестиваля. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Как отмечается, проезд будет закрыт на участке Волжской набережной (от улицы Бетанкура до Совнаркомовской), улице Совнаркомовской (от дома №14А по улице Стрелка до Волжской набережной) и по улице Стрелка (от дома №7 по улице Стрелка до улицы Совнаркомовской).

Движение транспорта будет ограничено с 22:00 11 августа до 10:00 13 августа. Парковка в зоне проведения мероприятия будет запрещена, а движение транспорта будет организовано по прилегающим улицам.

Напомним, музыкальный фестиваль «Великая Русь», посвященный самым важным историческим событиям и героям российской истории, пройдет в Нижнем Новгороде 12 августа.