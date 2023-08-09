Несколько улиц перекроют в Нижнем Новгороде из-за музыкального фестиваля
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Четыре улицы перекроют в Канавинском районе Нижнего Новгорода из-за музыкального фестиваля. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Как отмечается, проезд будет закрыт на участке Волжской набережной (от улицы Бетанкура до Совнаркомовской), улице Совнаркомовской (от дома №14А по улице Стрелка до Волжской набережной) и по улице Стрелка (от дома №7 по улице Стрелка до улицы Совнаркомовской).
Движение транспорта будет ограничено с 22:00 11 августа до 10:00 13 августа. Парковка в зоне проведения мероприятия будет запрещена, а движение транспорта будет организовано по прилегающим улицам.
Напомним, музыкальный фестиваль «Великая Русь», посвященный самым важным историческим событиям и героям российской истории, пройдет в Нижнем Новгороде 12 августа.