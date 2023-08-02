Тема фестиваля этого года — «Путешествие нижегородского купца Терентия». Фото: АНО «Центр 800».

Музыкальный фестиваль «Великая Русь», посвященный самым важным историческим событиям и героям российской истории, пройдет в Нижнем Новгороде 12 августа. На сцене у кафедрального Александро-Невского собора выступит оркестр, хор и солисты Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина. Дирижером выступит Боян Суджич – главный дирижёр Симфонического оркестра радио и телевидения Сербии.

– Фестиваль прочно вошёл в событийный каркас Нижнего Новгорода. «Великая Русь», сочетает в себе классику и современное искусство, что делает его особенным, масштабным. Это погружение в историю не только на уровне фактов, но и на эмоциональном, – рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

В фестивале примут участие оркестр, хор и солисты Нижегородского театра оперы и балета. Фото: АНО «Центр 800».

Фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде уже в третий раз. На этот раз его темой станет «Путешествие нижегородского купца Терентия». Зрители смогут увидеть музыкальную программу с пиротехническим шоу и архитектурной подсветкой храма.

В концерте прозвучат произведения Чайковского, Глинки, Бородина, Римского-Корсакова, Хачатуряна и других авторов. Прозвучат на слиянии великих рек Волги и Оки, под стенами благословенного кафедрального собора и народные песни.

В программе - произведения знаменитых композиторов XIX-XX веков, русские народные песни и яркое визуальное шоу. Фото: АНО «Центр 800».

При этом каждый номер будет сопровождаться визуальным шоу из произведений русской живописи, изображений архитектурных объектов и уникальной дореволюционной кинохроники. Здесь же будут показаны изображения уникальных природных мест России. Это позволит создать полный эффект погружения в мир искусства.

Вход на фестиваль откроется с 19:00, начало концерта запланировано на 21:00. На сидячие места необходимо приобретать билеты, а стоячие места доступны для всех бесплатно, но необходимо пройти предварительную регистрацию, которая откроется 8 августа.