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НовостиОбщество8 августа 2023 10:50

Нижегородские инвесторы не будут строить первый частный морг в Нижнем Новгороде

Его планировали построить на базе городской больницы №13
Елизавета КОПЫЛОВА
Нижегородские инвесторы не будут строить первый частный морг в Нижнем Новгороде

Нижегородские инвесторы не будут строить первый частный морг в Нижнем Новгороде

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Компания «Ритуал-НН» не будет строить первый частый морг на базе городской больницы №13 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Приволжье».

Как отмечается, инвесторы решили расторгнуть договор с региональным правительством. Соглашение о государственно-частном партнерстве сроком на семь лет было подписано в 2020 году. Однако частный партнер выяснил, что реконструировать двухэтажный хозблок, который выделили под строительство, невозможно, так как его помещения продолжает занимать больница, кроме того, в здании расположен вход в бомбоубежище.

Гендиректор ООО «Ритуал-НН» Федор Шашкин также отметил, земельный участок обременен санитарно-защитной зоной газопровода, которая серьезно ограничивает проектирование. Кроме того, компания обращалась в региональное правительство за предоставлением медико-технического задания для проектирования патологоанатомического отделения с лабораторией, однако получила отказ.

- По всем этим вопросам мы обращались в различные министерства, вели долгую переписку, но на все наши обращения были получены отказы. Я считаю, что мы предприняли все возможные меры, - добавил руководитель компании.

Согласно информации, компания обратилась в нижегородское правительство, чтобы расторгнуть соглашение, однако власти не стали отказываться от этого проекта. Сейчас инвестор обратился с иском, чтобы расторгнуть договор в судебном порядке.