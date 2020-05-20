2020-05-20T15:44:30+03:00
Общество

Первый частный морг появится в Нижнем Новгороде

Объект будет возведен на территории больницы №13
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Первый частный морг будет построен в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в ближайшие годы. Соглашение о государственно-частном партнерстве сроком на семь лет было подписано между правительством Нижегородской области и ООО «Ритуал НН» в прошлый вторник, 12 мая 2020 года. Об этом со ссылкой на региональное министерство имущественных и земельных отношений сообщает пресс-служба областного правительства.

Согласно информации, частный морг будет возведен на территории больницы №13, которая находится на улице Патриотов в Автозаводском районе. Объем вложений в проект составляет 23,707 млн рублей, причем все это – исключительно частные средства.

- На сегодняшний день уже ведется проектирование объекта. Планируется, что реконструкция и оснащение займут около двух лет, - уточнили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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