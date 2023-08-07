Три парка на Автозаводе вошли в состав нижегородской дирекции парков и скверов. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Три пространства в Автозаводском районе Нижнего Новгорода вошли в состав городской дирекции парков и скверов. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

В состав городской дирекции вошли Автозаводский парк, Земснаряд-1 и парк имени 777-летия Нижнего Новгорода. На данный момент в ведении дирекции 9 пространств, в том числе и Щёлоковский хутор.

По словам мэра города для самих парков такие изменения принесут развитие. Также будет использован потенциал территорий.

– В скором времени их [парки] ждут серьёзные изменения как во внешнем облике, так и событийной составляющей, которые пройдут уже под руководством дирекции, – добавил Юрий Шалабаев.

Ранее мы сообщали, что покрытия пешеходных дорожек на Щелоковском хуторе полностью заменили. Часть дорожек заасфальтировали, а другую часть – выложили желтой брусчаткой. Работы выполнили в срок.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен