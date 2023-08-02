Пешеходные дорожки отремонтировали на Щелоковском хуторе. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Покрытия пешеходных дорожек на Щелоковском хуторе полностью заменили. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на МАУК «Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода».

Ремонт в парке начали после обращений нижегородцев.

– Приняли такое решение, потому что отдыхающие не раз жаловались, что по брусчатке неудобно ходить, особенно с маленькими детьми и с колясками. Всё это мы делаем для того, чтобы нижегородцы и туристы обращали внимание только на красоты города, а не на то, что может испортить всё впечатление, – сказал мэр города Юрий Шалабаев.

На замену покрытий на территории Щелоковского хутора ушло чуть меньше двух месяцев. Часть дорожек заасфальтировали, а другую часть – выложили желтой брусчаткой. Работы выполнили в срок.

В городской дирекции парков и скверов также отметили, что кроме замены покрытий, на первом озере провели берегоукрепление. Экобрусчатку, на которую поступали жалобы, демонтировали и вывезли с территории.

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