Приямки здания нижегородского кинотеатра «Орленок» отремонтируют в 2023 году. Фото: пресс-служба УГООКН Нижегородской области

Приямки здания кинотеатра «Орленок» в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба УГООКН Нижегородской области.

Кинотеатр «Орленок» располагается в доме №39А, по улице Большая Покровская. Ранее по этому адресу находилось Нижегородское общественное собрание.

Разрешение на работы в здании, внесенном в ЕГР ОКН, подписали в управлении государственной охраны объектов культурного наследия 30 июля. Согласно документу, работы должны быть завершены до 20 октября 2023 года.

Ранее мы сообщали о том, что зрительный зал и сцену Нижегородской филармонии готовят к реставрации. Зал уже проверили инженеры, архитекторы и специалисты акустики.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен